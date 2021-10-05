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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.10.2021 09:17



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.797,26 % 0,00368943
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.589,96 % 0,00429908
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
392.256,32 % 0,30167295
Fon Yönetim Ücreti
2.165.341,82 % 1,66530152
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.094,3 % 0,00468695
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
247.765,12 % 0,19054896
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,00090843
Türev Araçlar Komisyonu
14.577,11 % 0,01121083
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
280.020,96 % 0,21535599
TOPLAM GİDERLER
3.117.624,05 % 2,39767414
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
130.027.012,59 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966755


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Altın Ons 1.749 1.749 -10,90  
Altın Gr. 501 501 -0,51  
Cumhuriyet 3.317 3.367 12,00  
Tam 3.301 3.384 11,70  
Yarım 1.596 1.637 5,66  
Çeyrek 800 819 2,83  
Gümüş.Ons 22,30 22,34 -0,31  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,06  
B. Petrol 82,27 82,27 1,01  
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