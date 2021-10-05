***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00368943Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.589,96 % 0,00429908Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri392.256,32 % 0,30167295Fon Yönetim Ücreti2.165.341,82 % 1,66530152Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.094,3 % 0,00468695Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu247.765,12 % 0,19054896Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00090843Türev Araçlar Komisyonu14.577,11 % 0,01121083Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler280.020,96 % 0,21535599TOPLAM GİDERLER3.117.624,05 % 2,39767414DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ130.027.012,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966755BIST