***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 09:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.797,26 % 0,00368943
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.589,96 % 0,00429908
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
392.256,32 % 0,30167295
Fon Yönetim Ücreti
2.165.341,82 % 1,66530152
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.094,3 % 0,00468695
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
247.765,12 % 0,19054896
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,00090843
Türev Araçlar Komisyonu
14.577,11 % 0,01121083
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
280.020,96 % 0,21535599
TOPLAM GİDERLER
3.117.624,05 % 2,39767414
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
130.027.012,59 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966755
BIST
12:191.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,38
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
12:198,9236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0550
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
12:1910,3138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0211
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
12:19501,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 501,28
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler12:19
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|NUGYO
|12,33
|13.733.645
|% 9,12
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|SAFKR
|7,70
|16.529.489
|% 7,24
|
|SEYKM
|18,00
|10.800.416
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.117.354
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|17.346.059
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|RALYH
|4,24
|1.292.216
|% -5,99
|
|EREGL
|16,53
|916.709.041
|% 2,35
|
|KRDMD
|6,35
|465.933.229
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|461.657.390
|% -1,19
|
|PETKM
|6,31
|423.703.062
|% -5,26
|
|TUPRS
|119,40
|361.493.356
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,35
|201.941.271
|% -0,84
|
|KRDMD
|6,35
|465.933.229
|% 0,00
|
|PETKM
|6,31
|423.703.062
|% -5,26
|
|ODAS
|1,40
|82.994.661
|% -2,78
|
|EREGL
|16,53
|916.709.041
|% 2,35
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9202
|8,9236
|% 0,62
|
|Euro
|10,3038
|10,3138
|% 0,20
|
|Sterlin
|12,0442
|12,1046
|% 0,01
|
|Frank
|9,5501
|9,6076
|% 0,40
|
|Riyal
|2,3707
|2,3826
|% 0,60
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-10,90
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|12,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|11,70
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|5,66
|
|Çeyrek
|800
|819
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,34
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|1,01
|