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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.10.2021 09:18



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri ) % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.797,26 % 0,00101545
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.498,38 % 0,00095219
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
247.209,78 % 0,05232778
Fon Yönetim Ücreti
9.672.923,79 % 2,04750229
Hisse Senedi Komisyonu
28.343,35 % 0,00599954
Tahvil Bono Komisyonu
577 % 0,00012214
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.288,36 % 0,00154275
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,00025003
Türev Araçlar Komisyonu
122.144,97 % 0,02585486
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
96.278,36 % 0,02037958
TOPLAM GİDERLER
10.185.242,45 % 2,1559466
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
472.425.542,98 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966756


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Altın Gr. 503 503 1,26  
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Tam 3.290 3.373 -1,88  
Yarım 1.590 1.631 -0,91  
Çeyrek 798 816 -0,45  
Gümüş.Ons 22,36 22,39 -0,26  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,01  
B. Petrol 82,94 82,94 0,22  
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