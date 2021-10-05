***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 09:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri ) % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.797,26 % 0,00101545
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.498,38 % 0,00095219
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
247.209,78 % 0,05232778
Fon Yönetim Ücreti
9.672.923,79 % 2,04750229
Hisse Senedi Komisyonu
28.343,35 % 0,00599954
Tahvil Bono Komisyonu
577 % 0,00012214
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.288,36 % 0,00154275
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,00025003
Türev Araçlar Komisyonu
122.144,97 % 0,02585486
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
96.278,36 % 0,02037958
TOPLAM GİDERLER
10.185.242,45 % 2,1559466
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
472.425.542,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966756
BIST
10:511.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,10
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.385
10:518,9330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0644
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9367
En Düşük
8,8525
10:5110,3296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0369
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
10:51502,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,60
|Açılış
|: 502,26
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler10:49
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KNFRT
|4,97
|40.320.200
|% 9,47
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|NUGYO
|12,08
|9.229.866
|% 6,90
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|HURGZ
|2,07
|18.601.845
|% -8,00
|
|MARTI
|1,41
|9.440.615
|% -7,24
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|OYLUM
|7,51
|3.906.114
|% -4,21
|
|EREGL
|16,64
|560.911.812
|% 3,03
|
|KRDMD
|6,39
|292.547.710
|% 0,63
|
|GARAN
|9,18
|266.470.069
|% -1,08
|
|TUPRS
|120,40
|222.807.077
|% -0,41
|
|THYAO
|13,98
|192.882.280
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,39
|292.547.710
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,35
|85.611.944
|% -0,84
|
|EREGL
|16,64
|560.911.812
|% 3,03
|
|GLYHO
|1,93
|56.824.695
|% -3,50
|
|GARAN
|9,18
|266.470.069
|% -1,08
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9284
|8,9302
|% 0,69
|
|Euro
|10,3208
|10,3281
|% 0,34
|
|Sterlin
|12,0913
|12,1519
|% 0,40
|
|Frank
|9,5735
|9,6312
|% 0,64
|
|Riyal
|2,3754
|2,3873
|% 0,80
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-11,69
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|0,22
|