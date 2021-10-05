***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri ) % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00101545Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.498,38 % 0,00095219Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri247.209,78 % 0,05232778Fon Yönetim Ücreti9.672.923,79 % 2,04750229Hisse Senedi Komisyonu28.343,35 % 0,00599954Tahvil Bono Komisyonu577 % 0,00012214Gecelik Ters Repo Komisyonu7.288,36 % 0,00154275Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00025003Türev Araçlar Komisyonu122.144,97 % 0,02585486Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler96.278,36 % 0,02037958TOPLAM GİDERLER10.185.242,45 % 2,1559466DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ472.425.542,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966756BIST