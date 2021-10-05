***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 09:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.797,26 % 0,00268119
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.426,28 % 0,00303275
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
128.766,03 % 0,07196737
Fon Yönetim Ücreti
2.676.760,04 % 1,49604195
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
71,57 % 0,00004
Gecelik Ters Repo Komisyonu
121.853,78 % 0,06810411
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,00066017
Türev Araçlar Komisyonu
158.395,69 % 0,0885274
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.209,67 % 0,01856089
TOPLAM GİDERLER
3.130.461,52 % 1,74961584
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
178.922.792,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966758
BIST
11:031.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,61
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.383
11:038,9262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0576
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:0310,3217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0290
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:03501,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,22
|Açılış
|: 501,87
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:03
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|KNFRT
|4,93
|47.346.863
|% 8,59
|
|NUGYO
|12,06
|9.851.187
|% 6,73
|
|HURGZ
|2,03
|29.452.485
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|11.739.468
|% -7,89
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|BRKSN
|7,36
|473.202
|% -4,91
|
|EREGL
|16,69
|622.609.694
|% 3,34
|
|KRDMD
|6,40
|320.551.086
|% 0,79
|
|GARAN
|9,17
|304.161.116
|% -1,19
|
|TUPRS
|120,30
|243.139.056
|% -0,50
|
|THYAO
|13,91
|228.696.745
|% -0,93
|
|KRDMD
|6,40
|320.551.086
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,36
|106.668.077
|% -0,42
|
|ODAS
|1,43
|56.478.032
|% -0,69
|
|EREGL
|16,69
|622.609.694
|% 3,34
|
|GARAN
|9,17
|304.161.116
|% -1,19
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9193
|8,9262
|% 0,65
|
|Euro
|10,3126
|10,3217
|% 0,28
|
|Sterlin
|12,0781
|12,1387
|% 0,29
|
|Frank
|9,5608
|9,6184
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3742
|2,3861
|% 0,75
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-12,56
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,38
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,43
|82,43
|1,17
|