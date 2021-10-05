***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00268119Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.426,28 % 0,00303275Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri128.766,03 % 0,07196737Fon Yönetim Ücreti2.676.760,04 % 1,49604195Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu71,57 % 0,00004Gecelik Ters Repo Komisyonu121.853,78 % 0,06810411Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00066017Türev Araçlar Komisyonu158.395,69 % 0,0885274Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.209,67 % 0,01856089TOPLAM GİDERLER3.130.461,52 % 1,74961584DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ178.922.792,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966758BIST