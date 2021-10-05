***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.398,49 % 0,00144398Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.796,54 % 0,0028877Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri77.105,85 % 0,04642069Fon Yönetim Ücreti2.357.991,31 % 1,41960169Hisse Senedi Komisyonu48.897,63 % 0,02943826Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu153,1 % 0,00009217Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24.796,81 % 0,01492864Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00071113Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.238,05 % 0,02061263TOPLAM GİDERLER2.551.558,98 % 1,53613689DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ166.102.317,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966760BIST