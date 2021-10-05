***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.398,49 % 0,00445352Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.947,18 % 0,00918592Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.477,05 % 0,04916258Fon Yönetim Ücreti1.352.651,34 % 2,51160285Hisse Senedi Komisyonu96.851,53 % 0,17983391Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu40,19 % 0,00007462Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.174,01 % 0,0226047Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00219325Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.821,63 % 0,044232TOPLAM GİDERLER1.520.542,62 % 2,82334335DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.856.099,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966762BIST