***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 09:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.398,49 % 0,00445352
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.947,18 % 0,00918592
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.477,05 % 0,04916258
Fon Yönetim Ücreti
1.352.651,34 % 2,51160285
Hisse Senedi Komisyonu
96.851,53 % 0,17983391
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
40,19 % 0,00007462
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.174,01 % 0,0226047
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,00219325
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.821,63 % 0,044232
TOPLAM GİDERLER
1.520.542,62 % 2,82334335
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
53.856.099,99 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966762
BIST
11:041.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,79
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.383
11:048,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0525
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:0410,3175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0248
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:04501,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,22
|Açılış
|: 501,87
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:01
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|KNFRT
|4,91
|46.670.790
|% 8,15
|
|NUGYO
|12,06
|9.741.681
|% 6,73
|
|HURGZ
|2,03
|29.115.448
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|11.206.585
|% -7,89
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|AVGYO
|1,81
|2.819.234
|% -4,74
|
|EREGL
|16,64
|590.931.273
|% 3,03
|
|KRDMD
|6,39
|305.201.159
|% 0,63
|
|GARAN
|9,17
|292.794.080
|% -1,19
|
|TUPRS
|120,20
|239.277.943
|% -0,58
|
|THYAO
|13,94
|209.504.383
|% -0,71
|
|KRDMD
|6,39
|305.201.159
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,35
|90.644.066
|% -0,84
|
|ODAS
|1,43
|54.659.546
|% -0,69
|
|EREGL
|16,64
|590.931.273
|% 3,03
|
|GLYHO
|1,92
|63.733.019
|% -4,00
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9248
|8,9268
|% 0,66
|
|Euro
|10,3190
|10,3238
|% 0,30
|
|Sterlin
|12,0721
|12,1326
|% 0,24
|
|Frank
|9,5565
|9,6141
|% 0,46
|
|Riyal
|2,3737
|2,3856
|% 0,73
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-11,69
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|0,22
|