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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.10.2021 09:21



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.797,26 % 0,00409176
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.853,18 % 0,00413945
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
81.322,34 % 0,06936276
Fon Yönetim Ücreti
1.753.990,43 % 1,49604186
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
14,16 % 0,00001208
Gecelik Ters Repo Komisyonu
68.122,29 % 0,05810396
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,00100749
Türev Araçlar Komisyonu
109.926,35 % 0,09376016
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.917,08 % 0,02295855
TOPLAM GİDERLER
2.051.124,29 % 1,74947807
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
117.242.069,38 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966764


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Altın Gr. 502 502 -0,06  
Cumhuriyet 3.305 3.355 0,00  
Tam 3.290 3.373 -1,88  
Yarım 1.590 1.631 -0,91  
Çeyrek 798 816 -0,45  
Gümüş.Ons 22,31 22,33 -0,32  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,04  
B. Petrol 82,79 82,79 1,53  
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