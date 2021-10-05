***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00409176Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.853,18 % 0,00413945Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.322,34 % 0,06936276Fon Yönetim Ücreti1.753.990,43 % 1,49604186Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14,16 % 0,00001208Gecelik Ters Repo Komisyonu68.122,29 % 0,05810396Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00100749Türev Araçlar Komisyonu109.926,35 % 0,09376016Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.917,08 % 0,02295855TOPLAM GİDERLER2.051.124,29 % 1,74947807DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ117.242.069,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966764BIST