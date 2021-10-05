***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00329081Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.577,46 % 0,00588395Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.248,44 % 0,05024679Fon Yönetim Ücreti2.180.889,75 % 1,49604166Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.115,06 % 0,00145088Gecelik Ters Repo Komisyonu15.801,65 % 0,01083958Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu658,56 % 0,00045176Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00081028Türev Araçlar Komisyonu5.815,4 % 0,00398923Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.867,56 % 0,02323239TOPLAM GİDERLER2.326.952,34 % 1,59623734DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.777.340,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966765BIST