***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 09:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.797,26 % 0,00329081
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.577,46 % 0,00588395
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
73.248,44 % 0,05024679
Fon Yönetim Ücreti
2.180.889,75 % 1,49604166
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.115,06 % 0,00145088
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.801,65 % 0,01083958
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
658,56 % 0,00045176
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,00081028
Türev Araçlar Komisyonu
5.815,4 % 0,00398923
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.867,56 % 0,02323239
TOPLAM GİDERLER
2.326.952,34 % 1,59623734
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
145.777.340,4 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966765
BIST
11:461.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,29
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
11:468,9204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0518
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:4610,3144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0217
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:46501,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,12
|Açılış
|: 501,77
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:46
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|NUGYO
|12,16
|11.131.442
|% 7,61
|
|PRKAB
|18,43
|44.999.076
|% 6,84
|
|SEYKM
|18,00
|10.564.022
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.023.849
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|16.280.045
|% -7,89
|
|RALYH
|4,23
|1.015.419
|% -6,21
|
|EREGL
|16,59
|875.019.527
|% 2,72
|
|GARAN
|9,19
|438.920.124
|% -0,97
|
|KRDMD
|6,39
|421.244.638
|% 0,63
|
|THYAO
|13,91
|321.390.655
|% -0,93
|
|PETKM
|6,42
|317.499.617
|% -3,60
|
|YKBNK
|2,36
|175.504.743
|% -0,42
|
|KRDMD
|6,39
|421.244.638
|% 0,63
|
|EREGL
|16,59
|875.019.527
|% 2,72
|
|ODAS
|1,43
|70.836.959
|% -0,69
|
|PETKM
|6,42
|317.499.617
|% -3,60
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9162
|8,9204
|% 0,58
|
|Euro
|10,3059
|10,3144
|% 0,21
|
|Sterlin
|12,0666
|12,1272
|% 0,20
|
|Frank
|9,5544
|9,6120
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3711
|2,3830
|% 0,62
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-11,58
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|1,53
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:01GLYHO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 994, 189 adet işlem
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12:00XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 5, 730.00 milyon TL de
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11:58MRGYO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 945, 646 adet işlem
-
11:57GLYHO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 793, 997 adet işlem
-
11:56SONME
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 36.36 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 571 adet işlem