***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,0001664Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.915,98 % 0,00023989Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.652.143,28 % 0,05730687Fon Yönetim Ücreti51.394.580,96 % 1,78269191Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13.105,51 % 0,00045458Gecelik Ters Repo Komisyonu425.019,7 % 0,01474239Vadeli Ters Repo Komisyonu11.319 % 0,00039262Borsa Para Piyasası Komisyonu68.843,9 % 0,00238795Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00004097Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler458.120,7 % 0,01589055TOPLAM GİDERLER54.036.027,49 % 1,87431412DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.882.976.066,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966766BIST