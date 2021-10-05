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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.10.2021 09:24



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.797,26 % 0,0001664
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.915,98 % 0,00023989
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.652.143,28 % 0,05730687
Fon Yönetim Ücreti
51.394.580,96 % 1,78269191
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
13.105,51 % 0,00045458
Gecelik Ters Repo Komisyonu
425.019,7 % 0,01474239
Vadeli Ters Repo Komisyonu
11.319 % 0,00039262
Borsa Para Piyasası Komisyonu
68.843,9 % 0,00238795
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,00004097
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
458.120,7 % 0,01589055
TOPLAM GİDERLER
54.036.027,49 % 1,87431412
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.882.976.066,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966766


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MERIT 15,84 252.300 % 10,00  
EMNIS 22,96 663.314 % 9,86  
KERVN 0,87 838.608 % 8,75  
AKFGY 5,17 10.301.746 % 7,71  
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Riyal 2,3712 2,3831 % 0,62  
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Altın Gr. 501 501 -0,49  
Cumhuriyet 3.317 3.367 12,00  
Tam 3.301 3.384 11,70  
Yarım 1.596 1.637 5,66  
Çeyrek 800 819 2,83  
Gümüş.Ons 22,28 22,30 -0,34  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,06  
B. Petrol 82,22 82,22 0,96  
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