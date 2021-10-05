***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 09:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.797,26 % 0,00012535
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.372,99 % 0,00021878
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.186.113,38 % 0,05712196
Fon Yönetim Ücreti
68.231.764,16 % 1,78285895
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
27.658,35 % 0,0007227
Gecelik Ters Repo Komisyonu
707.145,87 % 0,01847734
Vadeli Ters Repo Komisyonu
14.322 % 0,00037423
Borsa Para Piyasası Komisyonu
75.946,34 % 0,00198444
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.134,3 % 0,00005577
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
608.969,33 % 0,01591204
TOPLAM GİDERLER
71.867.223,98 % 1,87785154
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.827.098.286,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966767
BIST
11:301.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -10,86
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
11:308,9208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0522
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:3010,3153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0226
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:30501,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,32
|Açılış
|: 501,33
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:28
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|PRKAB
|18,60
|41.308.481
|% 7,83
|
|KNFRT
|4,86
|54.526.957
|% 7,05
|
|HURGZ
|2,03
|29.780.614
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|13.848.116
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|RALYH
|4,25
|895.150
|% -5,76
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|EREGL
|16,61
|815.767.095
|% 2,85
|
|GARAN
|9,16
|391.623.384
|% -1,29
|
|KRDMD
|6,37
|381.528.470
|% 0,31
|
|THYAO
|13,89
|292.861.586
|% -1,07
|
|TUPRS
|119,90
|283.781.960
|% -0,83
|
|KRDMD
|6,37
|381.528.470
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,35
|137.049.798
|% -0,84
|
|EREGL
|16,61
|815.767.095
|% 2,85
|
|ODAS
|1,43
|70.048.792
|% -0,69
|
|TSKB
|1,20
|55.176.876
|% -0,83
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9196
|8,9223
|% 0,61
|
|Euro
|10,3097
|10,3178
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,0684
|12,1289
|% 0,21
|
|Frank
|9,5543
|9,6119
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3718
|2,3837
|% 0,65
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-10,79
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|1,36
|
Seans Raporu
11:28
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