***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00012535Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.372,99 % 0,00021878Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.186.113,38 % 0,05712196Fon Yönetim Ücreti68.231.764,16 % 1,78285895Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu27.658,35 % 0,0007227Gecelik Ters Repo Komisyonu707.145,87 % 0,01847734Vadeli Ters Repo Komisyonu14.322 % 0,00037423Borsa Para Piyasası Komisyonu75.946,34 % 0,00198444Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.134,3 % 0,00005577Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler608.969,33 % 0,01591204TOPLAM GİDERLER71.867.223,98 % 1,87785154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.827.098.286,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966767BIST