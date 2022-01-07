***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2022 08:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.029,4 % 0,00163582
Sigorta Giderl
13:562.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 19,25
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
13:5613,8420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
13:5615,6553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0107
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
13:56798,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,53
|Açılış
|: 798,12
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler13:54
|UZERB
|51,20
|1.860.352
|% 9,97
|
|SODSN
|33,60
|454.486
|% 9,95
|
|LIDFA
|4,76
|29.919.088
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|652.672
|% 9,84
|
|KRDMB
|9,14
|37.088.350
|% 9,07
|
|SEYKM
|9,27
|126.592.682
|% -10,00
|
|ELITE
|19,84
|62.627.645
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,01
|21.710.740
|% -4,72
|
|IHAAS
|10,60
|2.953.336
|% -3,81
|
|MTRYO
|1,64
|810.327
|% -3,53
|
|GARAN
|11,76
|2.382.445.961
|% 2,44
|
|EREGL
|31,08
|2.076.598.282
|% 2,91
|
|THYAO
|24,56
|1.414.661.382
|% -1,21
|
|KRDMD
|11,32
|1.410.427.359
|% 6,89
|
|SISE
|14,89
|913.686.374
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,64
|830.238.253
|% 4,30
|
|GARAN
|11,76
|2.382.445.961
|% 2,44
|
|KRDMD
|11,32
|1.410.427.359
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,34
|262.359.719
|% 3,54
|
|PETKM
|9,53
|814.068.546
|% 1,60
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8252
|13,8412
|% -0,01
|
|Euro
|15,6269
|15,6800
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,7125
|18,8064
|% 0,53
|
|Frank
|14,9843
|15,0745
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6810
|3,6995
|% 0,44
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|2,28
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,64
|
|Cumhuriyet
|5.302
|5.382
|46,00
|
|Tam
|5.275
|5.412
|45,65
|
|Yarım
|2.549
|2.618
|22,08
|
|Çeyrek
|1.279
|1.309
|11,04
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,03
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|0,98
|