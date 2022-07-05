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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.07.2022 16:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.196,48 % 0,00046166
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.316,41 % 0,00032159
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
98.311,75 % 0,00732456
Fon Yönetim Ücreti
699.673,74 % 0,0521281
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00008368
Türev Araçlar Komisyonu
0
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 991,70 57.425.980 % 9,99  
FONET 12,67 13.149.487 % 9,98  
POLHO 4,52 65.531.828 % 9,98  
IZINV 17,10 4.565.727 % 9,97  
SMRTG 24,96 80.483.144 % 9,96  
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Dolar 17,2200 17,2323 % 1,52  
Euro 17,5287 17,5516 % 0,48  
Sterlin 20,4457 20,5482 % 1,08  
Frank 17,6302 17,7364 % 1,05  
Riyal 4,5765 4,5995 % 1,56  
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17:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 -7,97  
Altın Gr. 973 973 10,27  
Cumhuriyet 6.557 6.656 69,00  
Tam 6.538 6.634 32,00  
Yarım 3.200 3.244 16,00  
Çeyrek 1.603 1.621 7,00  
Gümüş.Ons 19,22 19,25 0,01  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 0,14  
B. Petrol 102 102 -0,86  
Seans Raporu 17:16
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