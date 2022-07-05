***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.098,44 % 0,00095973Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.008,16 % 0,00124152Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri97.601,77 % 0,03023186Fon Yönetim Ücreti3.038.610,93 % 0,94120062Hisse Senedi Komisyonu122.767,46 % 0,03802685Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu234,82 % 0,00007273Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu48.312,48 % 0,01496465Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00034791Türev Araçlar Komisyonu138,24 % 0,00004282Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.965,25 % 0,0136181TOPLAM GİDERLER3.359.860,75 % 1,04070679DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ322.844.126,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041516BIST