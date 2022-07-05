***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.098,44 % 0,00261591Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.008,14 % 0,00338393Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.179,41 % 0,03223356Fon Yönetim Ücreti1.880.295,1 % 1,58746846Hisse Senedi Komisyonu81.291,79 % 0,06863186Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu88,26 % 0,00007451Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.865,19 % 0,01086164Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00094828Türev Araçlar Komisyonu5.202,57 % 0,00439235Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.515,54 % 0,0190091TOPLAM GİDERLER2.048.667,64 % 1,7296196DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ118.446.139,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041517BIST