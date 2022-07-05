***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00378343Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.316,42 % 0,00263551Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.803,92 % 0,04933708Fon Yönetim Ücreti1.624.497,71 % 0,99188222Hisse Senedi Komisyonu565,54 % 0,00034531Tahvil Bono Komisyonu143,13 % 0,00008739Gecelik Ters Repo Komisyonu40.358,82 % 0,0246422Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.639,99 % 0,00405423Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,0006858Türev Araçlar Komisyonu95.590,94 % 0,0583657Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.552,33 % 0,03758249TOPLAM GİDERLER1.921.788,48 % 1,17340136DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ163.779.296,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041519BIST