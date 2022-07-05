***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00402574Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.781,85 % 0,00440604Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.777,15 % 0,03363866Fon Yönetim Ücreti1.526.721,61 % 0,99188289Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.569,17 % 0,00101946Gecelik Ters Repo Komisyonu5.589,32 % 0,00363128Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu258,72 % 0,00016809Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00072972Türev Araçlar Komisyonu5.707,25 % 0,0037079Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.714,62 % 0,01670631TOPLAM GİDERLER1.631.439,37 % 1,05991609DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ153.921.558,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041520BIST