***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00018669Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.781,9 % 0,00020432Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.332.929,64 % 0,04015819Fon Yönetim Ücreti39.230.699,44 % 1,1819332Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23.450,15 % 0,0007065Gecelik Ters Repo Komisyonu365.554,8 % 0,01101335Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu92.092,74 % 0,00277455Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00003384Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler361.894,48 % 0,01090307TOPLAM GİDERLER41.420.722,83 % 1,24791371DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.319.197.685,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041521BIST