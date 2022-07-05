***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00014383Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.781,85 % 0,00015741Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.785.354,53 % 0,04143948Fon Yönetim Ücreti50.921.712,41 % 1,18193302Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu37.899,61 % 0,00087968Gecelik Ters Repo Komisyonu597.201,53 % 0,01386152Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu26.513,38 % 0,0006154Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00002607Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler448.058,31 % 0,01039979TOPLAM GİDERLER53.830.841,3 % 1,24945619DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.308.341.631,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041522BIST