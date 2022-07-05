***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00008033Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.166,03 % 0,00007994Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.627.261,24 % 0,03406083Fon Yönetim Ücreti54.449.311,96 % 0,70590199Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.128,44 % 0,00006649Gecelik Ters Repo Komisyonu1.491.828,69 % 0,01934065Vadeli Ters Repo Komisyonu34.502,75 % 0,00044731Borsa Para Piyasası Komisyonu675.996,33 % 0,00876388Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00001456Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler798.176,62 % 0,01034787TOPLAM GİDERLER60.095.691,74 % 0,77910384DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.713.437.978,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041523BIST