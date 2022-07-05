***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00335954Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.166,51 % 0,00334329Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.094,52 % 0,03962959Fon Yönetim Ücreti824.598,25 % 0,44707169Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu875,4 % 0,00047461Gecelik Ters Repo Komisyonu80.711,2 % 0,04375912Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.618,21 % 0,0052147Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00060896Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.890,32 % 0,01783212TOPLAM GİDERLER1.035.274,09 % 0,56129362DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ184.444.298,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041538BIST