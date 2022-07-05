***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.098,44 % 0,00617463Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.019,06 % 0,00800925Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.459,88 % 0,03280154Fon Yönetim Ücreti799.723,65 % 1,5937034Hisse Senedi Komisyonu42.181,61 % 0,08406026Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu30,95 % 0,00006168Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.972,34 % 0,01190178Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00223833Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.672,18 % 0,02525334TOPLAM GİDERLER885.281,31 % 1,76420421DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.180.206,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041541BIST