***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00232926Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.714,46 % 0,00139626Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri408.080,57 % 0,15339739Fon Yönetim Ücreti3.298.356,51 % 1,23985144Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu734,9 % 0,00027625Gecelik Ters Repo Komisyonu5.971,55 % 0,0022447Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu66,15 % 0,00002487Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu121.643,62 % 0,04572581Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00042221Türev Araçlar Komisyonu88.197,1 % 0,03315327Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler51.365,72 % 0,01930836TOPLAM GİDERLER3.985.450,26 % 1,49812981DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ266.028.365,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041551BIST