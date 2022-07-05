***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00263197Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.714,46 % 0,00157773Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri425.016,37 % 0,18052684Fon Yönetim Ücreti2.335.197,1 % 0,99188122Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu356,07 % 0,00015124Gecelik Ters Repo Komisyonu4.641,67 % 0,00197156Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu111.815,43 % 0,0474939Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00047708Türev Araçlar Komisyonu93.326,04 % 0,03964049Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.817,44 % 0,01733732TOPLAM GİDERLER3.022.204,26 % 1,28368935DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ235.431.122,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041560BIST