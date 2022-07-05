***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.766,44 % 0,00404354Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.019,06 % 0,0092Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.992,33 % 0,03202973Fon Yönetim Ücreti433.307,56 % 0,99188072Hisse Senedi Komisyonu17.783,84 % 0,04070884Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu32,11 % 0,0000735Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.663,09 % 0,01525242Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00257111Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.230,22 % 0,02799609TOPLAM GİDERLER490.917,85 % 1,12375595DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.685.450,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041567BIST