***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00160771Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.714,46 % 0,00096374Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri362.442,62 % 0,09403756Fon Yönetim Ücreti3.822.941,14 % 0,99188125Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu633,4 % 0,00016434Gecelik Ters Repo Komisyonu14.076,36 % 0,00365218Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu203.124,56 % 0,05270169Vergiler ve Diğer Harcamalar5.311,15 % 0,001378Türev Araçlar Komisyonu79.493,43 % 0,02062497Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler144.339,54 % 0,03744962TOPLAM GİDERLER4.642.273,14 % 1,20446105DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ385.423.269,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041586BIST