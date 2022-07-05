***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,02384144Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.320,91 % 0,01662504Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.043,85 % 0,18870005Fon Yönetim Ücreti135.962,56 % 0,52312659Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu396,05 % 0,00152383Gecelik Ters Repo Komisyonu4.275,52 % 0,0164504Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,0043216Türev Araçlar Komisyonu711,7 % 0,00273832Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.067,91 % 0,17340231TOPLAM GİDERLER247.098,18 % 0,95072958DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.990.374,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041629BIST