***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,01192203Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.108,01 % 0,00597981Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.819,97 % 0,10739763Fon Yönetim Ücreti321.736,27 % 0,61902065Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu35,76 % 0,0000688Gecelik Ters Repo Komisyonu4.233,79 % 0,00814581Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00216104Türev Araçlar Komisyonu8.932,68 % 0,01718648Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler319.421,82 % 0,61456765TOPLAM GİDERLER720.607,98 % 1,3864499DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.975.046,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041631BIST