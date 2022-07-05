***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00032971Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.699,01 % 0,00019682Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.022.409,19 % 0,05440206Fon Yönetim Ücreti18.640.990,06 % 0,99188108Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu621,52 % 0,00003307Gecelik Ters Repo Komisyonu38.894,7 % 0,00206957Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu209,48 % 0,00001115Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu591.245,56 % 0,03145999Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00005977Türev Araçlar Komisyonu598.927,28 % 0,03186873Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler329.655,27 % 0,01754085TOPLAM GİDERLER21.233.971,75 % 1,1298528DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.879.357.351,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041662BIST