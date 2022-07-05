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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.07.2022 16:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.196,48 % 0,00032971
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.699,01 % 0,00019682
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.022.409,19 % 0,05440206
Fon Yönetim Ücreti
18.640.990,06 % 0,99188108
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
621,52 % 0,00003307
Gecelik Ters Repo Komisyonu
38.894,7 % 0,00206957
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
209,48 % 0,00001115
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
591.245,56 % 0,03145999
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00005977
Türev Araçlar Komisyonu
598.927,28 % 0,03186873
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
329.655,27 % 0,01754085
TOPLAM GİDERLER
21.233.971,75 % 1,1298528
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.879.357.351,56 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041662


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KFEIN 23,34 57.079.478 % 9,99  
KONYA 991,70 57.787.950 % 9,99  
POLHO 4,52 65.576.490 % 9,98  
FONET 12,67 14.145.666 % 9,98  
IZINV 17,10 4.576.517 % 9,97  
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Cumhuriyet 6.538 6.636 49,00  
Tam 6.456 6.594 -8,00  
Yarım 3.160 3.224 -4,00  
Çeyrek 1.583 1.611 -3,00  
Gümüş.Ons 19,17 19,20 -0,04  
Gümüş Gr. 10,63 10,64 0,14  
B. Petrol 100 100 -2,76  
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