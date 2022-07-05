***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00222219Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.316,38 % 0,00154794Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri119.910,53 % 0,0430024Fon Yönetim Ücreti2.765.824,27 % 0,99188186Hisse Senedi Komisyonu6.107,71 % 0,00219035Tahvil Bono Komisyonu651,69 % 0,00023371Gecelik Ters Repo Komisyonu78.102,98 % 0,02800935Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.909 % 0,00247771Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,0004028Türev Araçlar Komisyonu455.262,18 % 0,16326645Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler196.939,28 % 0,0706265TOPLAM GİDERLER3.641.343,7 % 1,30586126DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ278.846.138,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041664BIST