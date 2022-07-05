***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00055279Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.082,85 % 0,00027502Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri412.106,73 % 0,03676425Fon Yönetim Ücreti5.559.219,45 % 0,49594079Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu48.932,56 % 0,0043653Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,0001002Türev Araçlar Komisyonu57.536,55 % 0,00513286Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler367.773,64 % 0,03280927TOPLAM GİDERLER6.455.971,46 % 0,5759405DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.120.944.176,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041666BIST