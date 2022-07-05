***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00066727Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.082,85 % 0,00033198Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri342.483,4 % 0,03688054Fon Yönetim Ücreti924.451,67 % 0,09955017Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu22.495,4 % 0,00242243Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00012095Türev Araçlar Komisyonu78.413,63 % 0,00844402Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler137.135,5 % 0,01476752TOPLAM GİDERLER1.515.382,13 % 0,16318489DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ928.628.943,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041667BIST