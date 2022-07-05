***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.098,44 % 0,00257333Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.603,31 % 0,00133159Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.775,14 % 0,03386477Fon Yönetim Ücreti1.046.087,13 % 0,86880143Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.656,24 % 0,00469765Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00093285Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.599,46 % 0,02043046TOPLAM GİDERLER1.122.942,92 % 0,93263207DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ120.405.779,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041669BIST