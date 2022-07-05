***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00566194Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.316,41 % 0,00394405Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.263,56 % 0,04044514Fon Yönetim Ücreti273.362,07 % 0,24978031Hisse Senedi Komisyonu14.323,63 % 0,01308799Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu12.997,32 % 0,0118761Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00102631Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.190,68 % 0,01844892TOPLAM GİDERLER376.773,35 % 0,34427075DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ109.440.999,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041691BIST