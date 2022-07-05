***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.098,44 % 0,00864183Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.008,16 % 0,01117912Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.025,5 % 0,0335402Fon Yönetim Ücreti88.907,23 % 0,24797026Hisse Senedi Komisyonu20.379,64 % 0,05684065Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8,87 % 0,00002474Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.706,01 % 0,00754731Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00313271Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.932,8 % 0,03328165TOPLAM GİDERLER144.189,85 % 0,40215846DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.853.988,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041696BIST