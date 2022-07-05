***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00032691Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.082,9 % 0,00016265Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri871.937,03 % 0,04600168Fon Yönetim Ücreti23.521.547,94 % 1,24095048Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu71.330,7 % 0,00376327Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.557.147,31 % 0,08215202Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00005926Türev Araçlar Komisyonu370.913,18 % 0,01956865Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.955.626,24 % 0,26144907TOPLAM GİDERLER31.358.904,98 % 1,65443398DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.895.446.138,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041838BIST