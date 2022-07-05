***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,01330608Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.316,43 % 0,00926893Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.573,61 % 0,12363129Fon Yönetim Ücreti345.587,86 % 0,74210169Hisse Senedi Komisyonu6.218,24 % 0,0133528Tahvil Bono Komisyonu122,65 % 0,00026337Gecelik Ters Repo Komisyonu2.647,52 % 0,00568518Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00241192Türev Araçlar Komisyonu32.026,72 % 0,06877291Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler107.162,21 % 0,23011589TOPLAM GİDERLER562.974,92 % 1,20891006DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.568.800,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041839BIST