***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,09657901Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.316,43 % 0,06727635Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.019,1 % 0,71725869Fon Yönetim Ücreti63.638,83 % 0,99188172Hisse Senedi Komisyonu993,57 % 0,01548589Tahvil Bono Komisyonu1,73 % 0,00002696Gecelik Ters Repo Komisyonu619,99 % 0,00966323Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,01750632Türev Araçlar Komisyonu5.245,07 % 0,08175023Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.854,52 % 0,10683529TOPLAM GİDERLER135.008,92 % 2,10426369DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.415.969,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041840BIST