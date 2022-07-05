***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00763992Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.781,88 % 0,00836169Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.049,15 % 0,04074781Fon Yönetim Ücreti958.625,59 % 1,18193341Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu427,95 % 0,00052764Gecelik Ters Repo Komisyonu3.990,6 % 0,00492019Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.812,21 % 0,00223436Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00138484Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.712,61 % 0,02553753TOPLAM GİDERLER1.032.719,67 % 1,2732874DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ81.106.565,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041841BIST