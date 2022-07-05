***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00063586Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.219,44 % 0,00022775Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri407.039,18 % 0,04176873Fon Yönetim Ücreti9.172.058,81 % 0,94119989Hisse Senedi Komisyonu10.059,84 % 0,0010323Tahvil Bono Komisyonu125,28 % 0,00001286Gecelik Ters Repo Komisyonu13.785,74 % 0,00141464Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu57,33 % 0,00000588Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00011526Türev Araçlar Komisyonu229.424,39 % 0,02354261Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler314.436,62 % 0,03226623TOPLAM GİDERLER10.156.526,31 % 1,042222DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ974.506.995,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041842BIST