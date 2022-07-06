***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 19:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.496,19 % 0,04624562
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0
10:252.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,59
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.418
En Düşük
2.408
10:2517,2876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0721
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3021
En Düşük
17,1857
10:2517,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1200
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,7000
En Düşük
17,6100
10:25968,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,55
|Açılış
|: 968,26
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,31
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler10:25
|IZFAS
|2,47
|1.113.871
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|2.258.883
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|102.089.818
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|IZINV
|18,64
|5.765.005
|% 9,01
|
|ULUSE
|172,20
|5.606.335
|% -7,57
|
|PAGYO
|11,82
|8.813
|% -4,21
|
|EUKYO
|3,24
|49.001
|% -2,99
|
|RAYSG
|11,40
|104.515
|% -2,31
|
|KZBGY
|87,30
|144.948
|% -1,91
|
|THYAO
|48,42
|618.988.404
|% 0,00
|
|SISE
|21,50
|272.695.961
|% 0,66
|
|EREGL
|26,40
|215.521.992
|% -0,98
|
|KOZAL
|167,20
|159.131.435
|% -1,21
|
|SASA
|40,98
|143.391.194
|% 1,69
|
|YKBNK
|4,24
|111.060.770
|% 1,19
|
|TSKB
|2,05
|43.307.629
|% 1,49
|
|ODAS
|2,79
|47.791.235
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,76
|45.912.179
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,01
|109.310.074
|% 1,26
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2808
|17,2876
|% 0,42
|
|Euro
|17,6100
|17,6200
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,5894
|20,6927
|% 0,62
|
|Frank
|17,7393
|17,8462
|% 0,45
|
|Riyal
|4,5879
|4,6109
|% 0,35
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|4,50
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,56
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.510
|6.624
|16,00
|
|Yarım
|3.186
|3.239
|8,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.619
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,20
|