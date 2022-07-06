***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,0052212Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.781,85 % 0,00571444Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.891,09 % 0,06394638Fon Yönetim Ücreti118.145,62 % 0,09955036Hisse Senedi Komisyonu1.091,69 % 0,00091987Tahvil Bono Komisyonu220,86 % 0,0001861Gecelik Ters Repo Komisyonu4.580,56 % 0,00385961Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00094642Türev Araçlar Komisyonu907,58 % 0,00076473Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.165,71 % 0,0203622TOPLAM GİDERLER239.104,64 % 0,20147131DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ118.679.250,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041968BIST