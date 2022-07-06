***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.455,44 % 0,00074314Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.333,42 % 0,00022241Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.985,03 % 0,00316659Fon Yönetim Ücreti72.544,69 % 0,0121Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu244,12 % 0,00004072Gecelik Ters Repo Komisyonu61.157,96 % 0,01020077Vadeli Ters Repo Komisyonu343,61 % 0,00005731Borsa Para Piyasası Komisyonu10.167,7 % 0,00169591Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87,3 % 0,00001456Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.661 % 0,00194498TOPLAM GİDERLER180.980,27 % 0,03018639DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ599.542.683,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042431BIST