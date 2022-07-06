***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.496,19 % 0,04624562Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.244,64 % 0,02310401Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.299,01 % 0,32821363Fon Yönetim Ücreti92.623,74 % 0,50416042Hisse Senedi Komisyonu4.116,12 % 0,02240446Tahvil Bono Komisyonu18,38 % 0,00010004Gecelik Ters Repo Komisyonu680,41 % 0,00370354Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu34.182,95 % 0,18606127Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00216581Türev Araçlar Komisyonu286,92 % 0,00156173Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.778,31 % 0,07499674TOPLAM GİDERLER219.124,57 % 1,19271728DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.371.878,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042432BIST