***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.689,62 % 0,0185693Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.063,9 % 0,01162093Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.707,62 % 0,02243662Fon Yönetim Ücreti278.802,46 % 0,53430024Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu28,29 % 0,00005422Gecelik Ters Repo Komisyonu12.030,49 % 0,02305537Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.641,59 % 0,00506237Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar572,5 % 0,00109715Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.256,59 % 0,02157226TOPLAM GİDERLER332.793,06 % 0,63776844DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.180.860,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042433BIST