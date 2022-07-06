***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00087008Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.320,91 % 0,00060672Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri565.925,02 % 0,07946426Fon Yönetim Ücreti7.063.931,15 % 0,99188061Hisse Senedi Komisyonu81.786,86 % 0,01148409Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu14.108,92 % 0,0019811Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu22,05 % 0,0000031Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu328.316,35 % 0,04610048Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00015771Türev Araçlar Komisyonu199.396,35 % 0,0279982Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler78.666,25 % 0,01104591TOPLAM GİDERLER8.343.793,54 % 1,17159225DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ712.175.548,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042434BIST