***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00347118Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.320,91 % 0,00242052Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri261.456,85 % 0,14646462Fon Yönetim Ücreti1.770.625,53 % 0,99188066Hisse Senedi Komisyonu21.039,91 % 0,01178628Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.544,97 % 0,00254603Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu166.055,4 % 0,09302201Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,0006292Türev Araçlar Komisyonu72.520,58 % 0,04062506Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.608,65 % 0,02218823TOPLAM GİDERLER2.347.492,48 % 1,31503378DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ178.511.952,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042435BIST