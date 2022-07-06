***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00546632Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.714,46 % 0,00327677Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri187.317,75 % 0,16524527Fon Yönetim Ücreti1.124.370,76 % 0,99188117Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu293,55 % 0,00025896Gecelik Ters Repo Komisyonu2.459,81 % 0,00216996Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11,03 % 0,00000973Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu80.067,49 % 0,07063278Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00099085Türev Araçlar Komisyonu57.751,12 % 0,05094605Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.334,47 % 0,03028869TOPLAM GİDERLER1.497.640,12 % 1,32116654DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.357.405,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042436BIST