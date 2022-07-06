***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00108436Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.699,02 % 0,00064732Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri210.413,88 % 0,03682168Fon Yönetim Ücreti7.757.310,94 % 1,35750188Hisse Senedi Komisyonu37.263,24 % 0,00652093Tahvil Bono Komisyonu756,71 % 0,00013242Gecelik Ters Repo Komisyonu8.699,71 % 0,00152242Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1,22 % 0,00000021Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00019656Türev Araçlar Komisyonu110.628,7 % 0,01935963Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler82.106,21 % 0,0143683TOPLAM GİDERLER8.218.199,31 % 1,43815571DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ571.440.163,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042441BIST