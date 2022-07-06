***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00125675Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.625,23 % 0,00093808Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri587.611,43 % 0,1191778Fon Yönetim Ücreti5.443.817,07 % 1,10410063Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu15.585,71 % 0,00316105Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu391.649,31 % 0,07943328Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,0002278Türev Araçlar Komisyonu639,72 % 0,00012975Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler167.627,6 % 0,03399779TOPLAM GİDERLER6.618.875,75 % 1,34242293DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ493.054.430,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042444BIST