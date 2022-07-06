***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.078,16 % 0,00155344Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.008,16 % 0,00202278Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.525,26 % 0,03155434Fon Yönetim Ücreti1.864.999,19 % 0,94120066Hisse Senedi Komisyonu72.956,72 % 0,03681874Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu190 % 0,00009589Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu30.393,4 % 0,0153385Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00056684Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.555,74 % 0,02904639TOPLAM GİDERLER2.096.829,83 % 1,05819758DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ198.151.070,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042446BIST