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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2022 19:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.098,44 % 0,0015573
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.008,12 % 0,00201451
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.694,99 % 0,03050581
Fon Yönetim Ücreti
1.872.632 % 0,94120053
Hisse Senedi Komisyonu
88.704,9 % 0,04458383
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
231,47 % 0,00011634
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
33.899,95 % 0,0170384
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00056453
Türev Araçlar Komisyonu
25.482,31 % 0,01280762
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
62.524,08 % 0,03142513
TOPLAM GİDERLER
2.152.399,46 % 1,081814
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
198.962.064,57 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042448


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Tam 6.455 6.587 1,00  
Yarım 3.160 3.221 1,00  
Çeyrek 1.583 1.610 -5,00  
Gümüş.Ons 19,21 19,28 0,01  
Gümüş Gr. 10,66 10,69 0,01  
B. Petrol 104 104 -0,03  
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