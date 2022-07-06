***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.098,44 % 0,0015573Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.008,12 % 0,00201451Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.694,99 % 0,03050581Fon Yönetim Ücreti1.872.632 % 0,94120053Hisse Senedi Komisyonu88.704,9 % 0,04458383Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu231,47 % 0,00011634Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu33.899,95 % 0,0170384Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00056453Türev Araçlar Komisyonu25.482,31 % 0,01280762Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler62.524,08 % 0,03142513TOPLAM GİDERLER2.152.399,46 % 1,081814DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ198.962.064,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042448BIST